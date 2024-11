Lazio, Pedro in stile Caicedo: Porto ko nel recupero e 4 su 4 in Europa

La Lazio vince ancora! La squadra di Baroni batte 2-1 i portoghesi in pieno recupero grazie alla firma del solito Pedro. I biancocelesti giovano una gara gagliarda mettendo in campo tutto quello che hanno e vanno in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie a Romagnoli sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa i padroni di casa hanno un leggero calo e ne approfitta Eustaquio per il pareggio. Dopo le sostituzioni è solo ls Lazio a crederci e al 93’ Pedro accoglie l’assist di Isaksen e manda in estasi l’Olimpico. Primo posto nel girone e quattro vittorie in quattro gare europee roba da non crederci.

FORMAZIONI - Baroni continua con le rotazioni. Mandas in porta, in difesa tornano Marusic, Gigot e Nuno Tavares. Vecino, Tchaouna, Pedro e Zaccagni le altre modifiche con Romagnoli, Guendouzi e Castellanos le uniche conferme rispetto alla gara con il Cagliari.

PRIMO TEMPO - Pronti via e il Porto prova a spaventare la retroguardia della Lazio che tiene bene. Al terzo duro intervento di Gigot che rimedia subito un giallo. La formazione di Baroni si accende poco dopo con un break di Tchaouna che ruba palla e lancia Castellanos che calcia alto. Poco dopo l’argentino aggiusta la mira e trova la porta, ma la rete viene annullata per un doppio fuorigioco, suo e di Zaccagni. Galeno prova a rendersi pericoloso ma non inquadra lo specchio, meglio fanno Guendouzi e Vecino che trovano Diogo Costa attento che blocca a terra. Piovono gialli all’Olimpico con Zaccagni da una parte, Namaso, Moura, Perez e Djalò dall’altra che si aggiungono a Gigot. Lazio bene in fase offensiva, dove manca l’ultimo passaggio mentre più ballerina dietro. Marusic è provvidenziale in almeno due circostanze, mentre al 33’ ci pensa il palo a salvare Mandas. Il tiro a girare colpisce il palo interno e sulla respinta Gigot respinge su Omorodion. Il centravanti del Porto avrebbe la palla buona allo scadere del primo tempo ma liscia il cross tutto solo davanti a Mandas. All’ultimo respiro dei quattro di recupero la Lazio trova il vantaggio: angolo di Pedro, sponda di Castellanos per Romagnoli che di testa insacca facendo esplodere di gioia l’Olimpico.

SECONDO TEMPO - Inizio ripresa biancoceleste con una buona gestione palla offensiva e qualche strappo di Nuno Tavares che però vengono ben controllate dalla difesa lusitana. Con il passare dei minuti i portoghesi però crescono e dalla panchina entrano Pepé, Gonzalez e Joao Mario. Lazio che si abbassa un po’ e forse Baroni ritarda un po’ troppo i cambi fatto sta che al 65’ gli ospiti pareggiano: cross di Galeno per Eustaquio che di piatto insacca. Il mister capitolino richiama Castellanos, Tchaouna e Gigot per Dia, Rovella e Gila. La Lazio ha subito la palla del nuovo vantaggio con lo splendido cross di Pedro che trova Vecino che stacca di testa, palla alta di poco. Isaksen entra al posto di Zaccagni e Gila di testa è ancora pericoloso.Aquile che continuano a premere alla ricerca del vantaggio con Pedro che colleziona cross, respinti dalla difesa del Porto con affanno. Pellegrini rileva Nuno Tavares e si rende subito protagonista di due chiusure fondamentali. La Lazio ci crede e al 93’ torna avanti: cross di Isaksen a rientrare che trova Pedro che è glaciale e insacca.