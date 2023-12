Lazio, Pellegrini che spavento: le condizioni del difensore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Finalmente una buona notizia in arrivo da Formello. Nonostante il grande spavento, Luca Pellegrini ha scongiurato un'eventuale lesione muscolare e, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, non avrà neanche bisogno di sottoporsi a dei controlli strumentali. Al 53' della partita contro il Frosinone, il difensore si è fermato, ha chiesto il cambio, prima di buttarsi a terra sconsolato.

Nella sua testa si saranno alternati dolore e rabbia, soprattutto dopo una prestazione come quella, ma presto sono stati scacciati via dalle rassicurazioni dei medici che hanno evidenziato niente più di un indurimento del muscolo. Il 2 gennaio, quando la squadra farà ritorno in campo per l'allenamento, il terzino si potrà mettere fin da subito a disposizione.

Partito titolare nelle ultime due uscite della Lazio, causa l'espulsione di Manuel Lazzari e dopo un lungo periodo di panchine, interrotto solo il 5 dicembre in Lazio-Genoa di Coppa Italia (in quella circostanza si era fatto male seriamente), il suo fisico ha accusato il carico di lavoro delle ultime due settimane. Un problema che, però, non appena smaltito gli permetterà di tornare a mettere in difficoltà Sarri. Il 7 gennaio, contro l'Udinese, il tecnico toscano vedrà il ritorno di Lazzari dal 1' e con un Pellegrini così scegliere chi schierare sarà davvero difficile.