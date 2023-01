Lazio, Pellegrini è ufficiale: in serata lo sbarco nella Capitale

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 20:20 - Arriva anche il comunicato della Lazio: Pellegrini arriva in prestito con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 - Luca Pellegrini si sta imbarcando in questi minuti all'aeroporto di Francoforte. Il giocatore è atteso in serata nella Capitale

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - Pellegrini arriva alla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto. La scelta del diritto e non dell'obbligo è legata al bilancio. Con il diritto, infatti, il costo del cartellino del giocatore andrà sul bilancio del prossimo anno, mentre con l'obbligo sarebbe finito in quello attuale.

AGGIORNAMENTO 19:20 - Ora è anche ufficiale, dal sito della Lega arriva l'ufficialità del contratto depositato per il calciatore.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Luca Pellegrini viaggerà stasera da Francoforte (ore 20.40) verso Roma, dove sbarcherà poco prima delle 23. L'arrivo a Fiumicino in tarda serata, poi le visite mediche prima di mettersi a disposizione di Sarri. Luca Pellegrini sta per cominicare la sua vita da giocatore della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 18.03 - La Lazio sta definendo l'arrivo di Luca Pellegrini, trattativa ormai in chiusura. Il giocatore arriva in prestito dalla Juventus e si sta anche programmando il suo sbarco a Roma per le prossime ore. Le due società, Lazio e Juventus, stanno stilando i documenti per definire anche burocraticamente l'operazione. Ma gli ostacoli maggiori sono stati superati e ora Pellegrini vede biancoceleste. Prestito (semestrale) con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Pellegrini ha voluto con forza la Lazio e ha decurtato pesantemente l'ingaggio pur di approdare a Formello. In questi minuti l'Eintracht sta firmando la rinuncia al prestito, passaggio necessario per poi siglare l'accordo Lazio-Juve.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - La Lazio sta lavorando per chiudere l'operazione Luca Pellegrini in questi minuti, è una vera e propria corsa contro il tempo per definire il tutto entro le 20. Lotito sta lavorando all'operazione personalmente, trattativa a prescindere da Fares che potrebbe andare in Turchia anche domani visto che lì il mercato chiuderà nei prossimi giorni.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Situazione in evoluzione. Luca Pellegrini è propenso ad accettare anche la decurtazione del quarto dello stipendio (ovvero la quota parte spettante ai tedeschi). È affascinato dal progetto tecnico biancoceleste. Martusciello, il vice di Maurizio Sarri, ha studiato dettagliatamente il calciatore e lo sta caldeggiando. Sarri vuole Pellegrini e avrebbero voluto videochiamare Luca per convincerlo. Non è servito. Il calciatore pretende la Lazio, anche se perderà tanti soldi. Ora l'unico intoppo è rappresentato dalla Juve. Il club bianconero sta cercando un esterno sinistro e se non chiude per Cambiaso potrebbe decidere di richiamare Luca in bianconero. Ore frenetiche.

La Lazio lavora ancora su Luca Pellegrini. Ore frenetiche, alle ore 20 la chiusura delle trattative. Al momento l’affare è in stand by, il club biancoceleste ha chiesto uno sforzo in più al giocatore di proprietà della Juve e in prestito all’Eintracht Francoforte. Tradotto: rinunciare ai soldi che gli avrebbe garantito il club tedesco per questi 6 mesi di prestito che mancano. A Formello puntano a prendere il terzino totalmente a zero sino alla fine della stagione, che si dovrebbe ‘accontentare’ solo dei soldi rimasti che deve dargli la Juve (parliamo di circa 750mila euro).

SITUAZIONE BLOCCATA - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le parti si sono irrigidite dopo gli ultimi sviluppi. Pellegrini vuole la Lazio, non è una novità. E anche l’entourage del calciatore romano spinge per la chiusura. In estate poi, ci sarebbe tutta la volontà di firmare trovando l’accordo con un ingaggio inferiore rispetto ai 3 milioni di euro percepiti oggi. Di sicuro però, con queste condizioni proposte nelle ultime ore dalla Lazio diventa tutto complicato. Forse impossibile. Sembra impensabile che il terzino rinunci subito a quanto gli spetterebbe sino a giugno. Una sola la chiave per la chiusura: che Lotito riveda la propria posizione su questi 6 mesi. Si lavora ancora.

