Lazio, presto l'incontro Inzaghi - Lotito: i possibili scenari

La Lazio e Lotito hanno vissuto una settimana concitata ed era quindi prevedibile che non si sarebbe potuto discutere il rinnovo di Simone Inzaghi, ma questo dovrebbe comunque avvenire nelle prossime settimane. Come spiega la rassegna stampa di Radiosei, domani ci sarà il processo per scoprire se Lazio - Torino verrà assegnata ai biancocelesti o dovrà essere rigiocata, poi le parti si potranno incontrare. Inzaghi aspetterà fino a metà aprile, poi, con o senza il vertice con la dirigenza, dovrà prendere una decisione. Riguardo alla proposta che è ancora sul tavolo, secondo l'allenatore andrebbero ridiscusse le cifre dello stipendio (parte fissa-bonus), insieme al ritocco per lo staff tecnico. De Laurentiis pressa, ma la priorità per Simone rimane la Lazio. C'è ancora tempo per conoscere il futuro della società biancoceleste, ma tutto sembra portare a un nuovo capitolo dell'era Inzaghi.

