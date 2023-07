Lazio - Primorje, buona (anche) la seconda: Pedro la sblocca, Gonzalez per il 5-0!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Seconda amichevole, seconda vittoria. Inizia bene il pre-partita della Lazio ad Auronzo di Cadore: dopo esser usciti vincitori dal primo appuntamento contro la rappresentativa locale, Immobile e compagni hanno battuto anche il Primorje. 5-0 il risultato finale, con le marcature di Pedro, Immobile e Felipe Anderson nel primo tempo; Zaccagni e Diego Gonzalez nella seconda frazione di gioco.

LE SCELTE - Sarri prova due formazioni completamente differenti tra primi e secondi 45'. Al fischio d'inizio l'allenatore schiera il proprio 11 con Provedel in porta, Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa, Vecino e Luis Alberto ai lati di Cataldi a centrocampo e poi tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro. All'intervallo cambia completamente l'assetto tattico della Lazio: Furlanetto a difendere la porta, e poi Fares, Ruggeri, Patric e Hysaj a comporre la retroguardia. Basic, Marcos Antonio e Bertini in mezzo al campo e infine l'inserimento di Zaccagni e Sana Fernandes ai lati di Cancellieri prima punta.

LA PARTITA - La prima marcatura arriva dai piedi di Pedro: l'azione inizia da Luis Alberto, che serve Immobile che, a sua volta, tocca di tacco per Immobile, bravissimo a infilare in area per lo spagnolo. L'ex Barça, a tu per tu col portiere, lo supera con un pallonetto. Trascorrono cinque minuti e la Lazio raddoppia con Immobile: al gol del capitano fanno seguito i cori dei tifosi presenti allo Zandegiacomo. Al 18' il bomber va a un passo dalla doppietta, ma è Felipe Anderson a siglare il gol del momentaneo 3-0: il brasiliano, servito sulla destra, entra in area e calcia in porta. L'intervento di Macan non è dei migliori e la sfera termina in rete. Il duplice fischio arriva dopo una manciata di minuti dalla grande occasione del Primorje di accorciare le distanze: provvidenziale Casale che mura la conclusione di Suljanovic.

SECONDO TEMPO - L'arbitro fa riprendere il gioco, e dopo precisamente tre minuti viene concesso il calcio di rigore in favore della Lazio. Se ne incarica Zaccagni per il poker biancoceleste. Sarri cambia ancora, inserendo Dutu, Akpa Akpro e Diego Gonzalez. Sana Fernandes strappa gli applausi dei presenti, prima calciando addosso a Mavric, poi servendo Akpa Akpro che spreca malamente un'occasione. Il quinto gol arriva da Diego Gonzalez: super velo di Marcos Antonio a centrocampo che libera Zaccagni. L'ala attacca la fascia sinistra, mette in mezzo e trova il paraguaiano che in spaccata realizza il 5-0. Si conclude così la sfida tra la pioggia che non sta lasciando scampo in questi giorni ai giocatori e ai tifosi presenti ad Auronzo di Cadore. Buona la seconda, ma si continua a lavorare.

