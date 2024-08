Lazio, procede la campagna abbonamenti: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

Due settimane ancora all’inizio del campionato, procede la campagna abbonamenti in casa Lazio che si avvia verso la fine. La speranza è di raggiungere quota venticinquemila, non poi così lontana. Al momento, come riferito dalla radio ufficiale del club, il dato ha registrato 24.100 tessere sottoscritte, ma c’è ancora qualche altro giorno per far sì che il numero possa crescere ancora. L’ultimo giorno utile per fare l’abbonamento, sia Classic sia Global, è sabato 10 agosto entro e non oltre le 19.

