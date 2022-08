Lazio, prorogata la fine della campagna abbonamenti: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio ha deciso di prororgare la campagna abbonamenti per altre 24 ore. La deadline era infatti fissata per la giornata di oggi alle 19.00 ma vista l'affluenza di tifosi che ancora vogliono sottoscrivere l'abbonamento, al momento sono più di 23.000 le tessere sottoscritte, la società ha deciso di prolungarla fino a domani 9 agosto. Proprio per questo motivo di 24 ore slitterà anche la messa in vendita dei tagliandi per la prima di campionato contro il Bologna in programma domenica 14 agosto alle 18.30 allo stadio Olimpico.

D seguito il comunicato della società: "Abbiamo superato quota 23.000 abbonati. In considerazione dell’impennata delle sottoscrizioni della campagna “Avanti, insieme!” negli ultimi giorni, la S. S. Lazio ha deciso di dare altre 24 ore di tempo ai tifosi biancocelesti che volessero tesserarsi per la stagione che inizierà domenica prossima. Ci sarà tempo quindi fino alle ore 19:00 di domani, martedì 9 agosto, per acquistare la tessera 2022/23.

La vendita dei biglietti di Lazio Bologna è di conseguenza posticipata a mercoledì 10 agosto a partire dalle ore 12:00".