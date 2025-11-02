Lazio, quale futuro per Pedro? Ecco il ruolo pensato da Lotito

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Porte aperte a Pedro", era l'invito di Lotito e Fabiani, recapitato l'anno scorso a fine stagione. Ed ora l'invito resta valido. A giugno, quando mancheranno pochi giorni alla scadenza di contratto, riporta Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe offrire allo spagnolo un posto in società, magari una panchina del settore giovanile. L'ex Barça non ha ancora deciso cosa fare, è possibile anche che stacchi per uno o due anni, con l'obiettivo di ripartire. "Non so cosa farò dopo, se voglio fare l’allenatore. Non penso già di lasciare il calcio, devo prendermi uno-due anni per me e per stare con la mia famiglia (...) Non so se sceglierò un’altra squadra dopo la Lazio. È difficile continuare su questo livello", le sue parole in una recente intervista.

In Spagna, Pedro ha una parte della sua famiglia, i figli più grande. A Tenerife sognano il suo ritorno per vederlo giocare nella terra d'origine. Xavi, ai tempi del Barcellona, l'aveva chiamato. Fabregas spesso l'ha corteggiato per portarlo a Como. In America ha tanti ex compagni (e amici). E poi non è detto che continui a giocare. Un anno fa, in piena riesplosione, diceva "resterò a lungo". Baroni gli aveva allungato la carriera, ma da trequartista. Nel modulo di Sarri non può avere lo stesso futuro.

Due anni fa, invece, aveva aperto alla possibilità di rimanere a Roma con altri ruoli. "Non ho ricevuto una proposta, qualche volta ne abbiamo parlato con il diesse Fabiani perché dice che sono e posso ancora essere un esempio per i giovani. Mi piacerebbe e sarebbe bellissimo un ruolo all’interno della Lazio, anche come allenatore fra qualche anno", aveva spiegato. Quale futuro per Pedro? Solo il tempo chiarirà la situazione.