Lazio, quello strano senso di déjà vu: ecco (di nuovo) il Bayern Monaco

L'urna di Nyon ha parlato, decretando il prossimo impegno europeo degli uomini di Maurizio Sarri. Mentre John Terry apriva il bussolotto e mostrava in diretta mondiale l'esito del sorteggio, i tifosi della Lazio hanno avuto come un senso di déjà vu. Nel 2021 le cose erano andate nello stesso modo, girone alla portata, seppur superato con qualche affanno, e ottavi da incubo contro i bavaresi. Raccontare chi è il Bayern Monaco sarebbe forse inutile, chiunque abbia un minimo di passione calcistica conosce alla perfezione la grandezza di uno dei club più forti ed esperti del continente. Diventa necessario, allora, entrare un po' più nel dettaglio per capire dove e a chi i biancocelesti dovranno prestare maggiore attenzione.

L'ALLENATORE - Si chiama Thomas Tuchel ed è, guarda il caso, il vincitore dell'ultima edizione di Champions League a cui partecipò la Lazio: quella del 2020/2021. Arrivato a gennaio di quell'anno alla guida del Chelsea fu protagonista di un'impresa che ricorda quella realizzata qualche anno prima dal subentrante Di Matteo: alzare la coppa dalle grandi orecchie come sfavorita. In Baviera Tuchel è approdato lo scorso marzo 2023, ha portato il Bayern alla vittoria di un titolo ai limiti dell'assurdo e oggi sogna di completare il quadro tornando per la seconda volta sul tetto del Vecchio Continente.

IL PERICOLO MAGGIORE - Sceglierne uno è difficile nella miriade di talenti presenti in rosa è difficile, ma forse neanche troppo. Citare Harry Kane è quasi scontato. L'attaccante inglese in estate ha lasciato il Tottenham al termine di una trattativa surreale, ma una volta approdato a Monaco ha avuto un impatto immediato frantumando ogni record possibile. Sono 21 le partite giocate, 24 i gol, 8 gli assist e una media realizzativa di 1 rete ogni 75', numeri che si commentano da soli. Al bomber dell'Inghilterra si affiancano poi nomi del calibro di Sanè, dell'esperto Müller e del giovane Musiala, quel ragazzo che esplose e lasciò il segno nel doppio confronto di tre anni fa.

IL MOMENTO DEL BAYERN E LA STAGIONE - La stagione del Bayern Monaco, dominante nel girone di Champions League con 16 punti, è però al momento leggermente al di sotto delle aspettative. Attenzione, è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare premiando un rendimento incredibile del Bayer Leverkusen, ma la seconda posizione della squadra bavarese inevitabilmente lascia spiazzati. Nelle quattordici giornate di campionato sono 35 in punti fatti, 4 in meno dei rivali che vantano però una partita in più. Influenti, senza subbio alcuno, sono i due pareggi ma soprattutto il 5-1 rifilatogli lo scorso 9 dicembre da uno scatenato Eintracht Francoforte. Un risultato sorprendente quasi al pari delle altre due sconfitte stagionali la prima per 3-0 contro il Lipsia in finale di Supercoppa di Germania e l'eliminazione contro il Saarbrücken, squadra di terzo livello, nella coppa nazionale. Insomma, quello di quest'anno è un Bayern Monaco incredibilmente forte ma che ogni tanto qualche passo falso lo commette.