Lazio, Reja: "Come si fa criticare Sarri?". Poi sul gol di Klose al derby...

© foto di Federico Gaetano

Giornata speciale quella odierna per l'ex allenatore della Lazio Edy Reja che spegne 78 candeline. Per l'occasione l'allenatore è intervenuto ai microfoni di Radiosei commentando il momento che sta vivendo la squadra di Sarri: "La cosa importante è che la Lazio abbia vinto e convinto contro l’Atalanta. Dal punto di vista affettivo c’è sempre un occhio di riguardo nei confronti di questi colori e sono felice di aver rivisto una bella squadra. Non capisco come si faccia a criticare un tecnico come Sarri, non so come la pensate voi ma è davvero bravo".

"Con l’Atalanta ho visto una prestazione grande ed anche una Lazio diversa. Più verticale, non so poi se il tecnico l’ha preparata così. Prima non la riconoscevo, non era quella giusta, non era la Lazio di Sarri. I miei ricordi sono tanti, il derby vinto con il gol di Klose non si può dimenticare. Per me fu una liberazione, ero reduce da quattro derby persi. E’ stato uno dei momenti più belli della mia carriera".