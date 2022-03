Lazio, ricostruisci dai giovani: tutti i talenti della Serie B da seguire

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Le big del campionato italiano si sono già mosse per il futuro pescando dalla Serie B. Fucina di talenti, la classe minore. La Juve ha preso Federico Gatti dal Frosinone: classe 1998, centrale difensivo con il vizio del gol. Rinforzerà la difesa bianconera dalla prossima stagione. Le altre top squadre osservano con attenzione i nuovi giovani giocatori pronti al grande salto. La Lazio a gennaio era su Dennis Man del Parma. Uno dei gioielli in casa emiliana con un valore di circa 8 milioni di euro. Si è un po’ perso, ma gli addetti ai lavori assicurano: è forte e avrà un bel futuro. Chissà se Tare individuerà nuovi giocatori da regalare a Sarri per la prossima stagione direttamente dalla Serie B.

I MIGLIORI DELLA SERIE B - Tra i migliori giovani portieri che militano nella serie cadetta va nominato Marco Carnesecchi. Portiere Under 21 di proprietà dell’Atalanta ma in prestito alla Cremonese. Non vede l’ora di prendere il volo. Per la fascia sinistra occhio a Carlos Augusto del Monza. Classe 1999, pescato dal Corinthians per circa 800mila euro. Terzino di spinta, quest’anno 27 presenze condite da 3 gol e 1 assist. In difesa da tenere sotto osservazione ci sono Andrea Cistana del Brescia e Caleb Okoli (Cremonese in prestito dall’Atalanta). Lorenzo Lucca, di mestiere attaccante, è un giocatore classe 2000 del Pisa. Sei gol nelle prime sette partite di Serie B. Riflettori su di lui, poi più nulla. Il futuro è comunque dalla sua parte. E attenzione a Gabriel Stefezza, 24enne italo brasiliano di proprietà del Lecce. Ventotto presenze, 12 reti e 5 assist in stagione. Ala destra veloce e tecnica, piace già a tanti. Tare negli anni ha sempre snobbato i giovani della Serie B. Ora tra conti in rosso e una filosofia societaria direzionata verso i giovani potrebbe cambiare idea. La ricostruzione può passare dai 'verdi' talenti.