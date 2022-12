Lazio, rinnovi in stand-by: tutto rinviato a inizio 2023. La situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Rinnovi congelati, almeno per ora. Dopo l'annuncio di Lazzari, in attesa ci sono Romero, Cataldi, Zaccagni più Pedro. Per Romero a inizio novembre si era a un passo dalla firma, non viene considerata a rischio. Per Cataldi era stato fissato un incontro a inizio dicembre. Per Zaccagni c'è stato un contatto iniziale. Ma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ogni trattativa rischia di slittare a gennaio o subito dopo il mercato. Pesa, in questo senso, il caso legato ai debiti fiscali-retributivi che sta impegnando Lotito. In più, il ds Tare partirà lunedì per la Turchia, sarà presente al mini-ritiro che si concluderà il 17 dicembre. I contatti con i manager dei giocatori proseguiranno, ma la definizione dei singoli casi non pare esser imminente.

I DETTAGLI - Romero è in scadenza a giugno. La trattativa è entrata nel vivo a ottobre, a novembre mancavano pochi dettagli. Per lui se ne riparlerà ad inizio gennaio, quando la Lazio potrà depositare il nuovo accordo. Cataldi è in scadenza nel 2024, ma ha già espresso, a più riprese, la volontà di rimanere dopo esser diventato un punto fermo del progetto di Sarri. Guadagna un milione più bonus, otterrà un adeguamento. A Zaccagni sarà riconosciuto un premio pur essendo in scadenza nel 2025. È in scadenza Pedro, può liberarsi a giugno. L'esistenza di una clausola a favore della società, svelata per la prima volta in estate e rilanciata a ottobre, è diventata un giallo. Lo spagnolo ha rinviato ogni discorso a febbraio, Lotito è in pressing per strappare il sì. Con l'anno nuovo tornerà all'assalto.

