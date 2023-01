Lazio, rinnovo di Pedro in stallo: si potrebbe arrivare a giugno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Resta ancora un'incognita il futuro di Pedro, la Lazio attende e rispetta la volontà del giocatore. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il rinnovo di Pedro è ancora in stallo e adesso la decisione finale sarebbe slittata direttamente a giugno 2023, cioè alla scadenza del contratto, o addirittura dopo. Lotito è disposto a prolungare l'accordo con lo spagnolo tanto amato dal popolo biancoceleste per un'altra stagione, ma arrivato a 35 anni Pedro vuole ponderare con calma la prossima mossa. Ad oggi il giocatore potrebbe firmare per un'altra società, ma non sembra ci sia l'intenzione di farlo: i prossimi mesi permetteranno di capire se Pedro effettivamente rinnoverà con la Lazio o opterà per una strada diversa, magari per un romantico ritorno al Barcellona a fine carriera o per provare campionati più esotici e remunerativi.