Lazio - Roma, è il giorno del 'Neuroderby': tra nervi tesi e silenzio assordante

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun derby è mai paragonabile a una partita qualsiasi, quello di questa sera in particolar modo. Ore 18.00, Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la stracittadina: una sfida dai nervi tesi, ma avvolta da un silenzio assordante. Nessuno dei due tecnici, infatti, ha rilasciato dichiarazioni. In casa Lazio le uniche parole a cui si può fare riferimento sono quelle dell'ex Alessio Romagnoli. Un contesto particolare, una situazione nuova, soprattutto per una partita che vale come scontro diretto per la Champions League e caratterizzata da grandi aspettative. Nessuna parola, nessuna polemica. Quello di questa sera sarà un vero e proprio 'Neuroderby', come rinominato dal Corriere dello Sport in prima pagina, una partita piena di valore, una gara di nervi iniziata a 72 ore dal fischio d'inizio.