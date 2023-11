Lazio - Roma, il palo ferma Luis Alberto: il derby termina 0-0

Biancocelesti che giocano meglio dell'avversario, ma non trovano la via del gol. Errori banali e un legno fernano la squadra di Sarri...

Termina in parità il derby della Capitale con la Lazio che, ai punti, avrebbe meritato di più. Un palo e qualche imprecisione di troppo ha fermato le aquile che nel complesso si sono fatte preferire. La squadra di Mourinho ha puntato tutto sul contenimento dell’avversario, provando poi la giocata con Lukaku e Dybala. Lazio che si mangia le mani per il palo colpito da Luis Alberto nella prima frazione e per tante potenziali occasioni non sfruttate.

FORMAZIONI - Sarri sorprende tutti e rilancia dal primo minuto Cataldi in cabina di regia. Il 32 affianca Guendouzi e Luis Alberto che stringe i denti. Niente da fare per Zaccagni, sostituito da Pedro. Immobile vince il ballottaggio con Castellanos, mentre Felipe Anderson è sicuro del posto a destra. In difesa torna Marusic come terzino sinistro, confermati Lazzari, Patric e Romagnoli.

PRIMO TEMPO - Lazio che prova a sfruttare la fascia destra per fare superiorità e Guendouzi lancia Immobile che cade in area dopo un contatto, Massa fa proseguire. Primo tiro della Roma con Lukaku che di testa mette alto da buona posizione. Lazio che perde troppi palloni in uscita con la squadra di Mourinho molto aggressiva nel pressing. Biancocelesti che protestano per un latro contrasto in area, ma è Karsdorp ad avere addirittura tre occasioni: l’olandese calcia due volte fuori e su una trova Provedel, il tap in di Cristante in rete è annullato per netto fuorigioco. Troppi errori in fase di costruzione e Sarri si sbraccia in panchina. Immobile va via a Mancini che lo trattiene, scatta il primo giallo del match. Biancocelesti che si tolgono un po’ di tensione e iniziano a giocare meglio arrivando bene fino al limite dell’area avversaria. Al 24’ prima clamerosa occasione per la Lazio con il bolide di Luis Alberto che si stampa sul palo a Rui Patricio battuto. Poco dopo il portiere portoghese si supera sul colpo di testa a botta sicura di Romagnoli che il lusitano leva in qualche modo dalla porta. Il nervosismo sale e vengono ammoniti Sarri e Immobile (da una parte), N’dicka e Lukaku (dall’altra). Al 43’ clamorosa occasione per i biancocelesti: Guendouzi si invola a destra e disegna un assist perfetto per Luis Alberto che a centro area spara alle stelle. Il recupero si chiude su un cross di Felipe Anderson su cui non arriva nessuno.

SECONDO TEMPO - La ripresa si apre con la Lazio subito propositiva: Llorente perde palla, Pedro serve Guendouzi che calcia palla respinta dalla difesa giallorossa. Roma che prova a svegliarsi con l’intensità e con le sgroppate di Spinazzola sulla sinistra. Lazio che risponde con la fascia destra: Guendouzi disegna il passaggio per Immobile che viene chiuso al momento del tiro. Sarri cambia e richiama Cataldi e Pedro per inserire Vecino e Isaksen. Il danese va a destra, mentre Felipe Anderson si sposta a sinistra. Tanti errori nelle due squadre che sembrano accusare la stanchezza del calendario fitto. Vecino prova la rasoiata dalla distanza, ma Rui Patricio è ancora attento e blocca. Ammoniti Patric e Luis Alberto con il numero dieci, diffidato, che salterà la gara con la Salernitana. La sfortuna non aiuta la Lazio con Vecino che accusa un problema muscolare, Rovella entra al suo posto. Marusic e Felipe Anderson alzano bandiera bianca, al loro posto dentro Hysaj e Kamada. Nella Roma dentro Azmoun e Renato Sanches al posto di Dybala e Bove. I duelli a centrocampo sono intensi e continuano a fioccare i gialli in un match molto fisico. Biancocelesti che nel finale tornano a crederci di più, ma la difesa giallorossa tiene. Al 92’ Immobile stoppa palla in area e calcia in scivolata, palla fuori. Dopo tre minuti di recupero termina il match con un pareggio che cambia poco per la classifica.