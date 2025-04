Lazio - Roma, le probabili formazioni del derby: spazio al Taty. E in difesa...

Dal freddo di Bodo all'inferno del derby della Capitale. Rientro immediato per la Lazio: c'è da preparare la sfida contro la Roma di Ranieri. Per l'undici titolare Baroni riparte da Mandas tra i pali, in vantaggio su Provedel nonostante alla rifinitura abbia accusato un dolore al costato. In difesa, con Tavares indisponibile (oltre a Patric), Marusic e Pellegrini sugli esterni sono più avanti di Hysaj. Al centro invece si candidano ancora Gila e Romagnoli per giocare dal primo minuto, ma attenzione alla candidatura concreta di Gigot. A centrocampo si rivede Rovella, squalificato in Coppa, di fianco a Guendouzi. Solo panchina per Vecino e Belahyane. In attacco viaggiano verso la conferma Isaksen e Zaccagni sulle fasce; l'unico dubbio è al centro: Castellanos tornerà titolare da centravanti con uno tra Dia e Dele-Bashiru alle sue spalle. Il senegalese sembra essere leggermentre in vantaggio.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Tchaouna, Ibrahimovic, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri.