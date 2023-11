Lazio, rosa lunga e competitiva: ora Sarri può sfruttarla al meglio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il calcio moderno fatto di calendari fitti, di gare ogni tre giorni, di impegni continui impone riflessioni importanti e questo Sarri lo sa bene. Il tecnico della Lazio ha sempre criticato il modo in cui oggi il calcio viene percepito, come i valori di campo spesso vengano messi da parte in favore di esigenze dettate dal denaro.

Non si può pensare, in questo calcio, di giocare solo con i 'titolarissimi' e per questo le squadre hanno sempre più necessità di avere una rosa lunga e competitiva. Questo è quello su cui ha lavorato la Lazio in estate allestendo una rosa che in questo inizio ha permesso a Sarri di vincere alcune gare proprio con i cambi.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport il caso di Immobile contro la Fiorentina, entrato al posto di Castellanos, è solo l'ultimo di una lunga serie. Lo stesso è successo con il gol di Vecino (subentrato al posto di Luis Alberto) che ha deciso la sfida con l'Atalanta e con quello di Pedro al Celtic Park quando lo spagnolo ha dato il cambio a Zaccagni. Una dimostrazione di come le sostituzioni siano sempre più importanti e come, a differenza della passata stagione, anche Sarri sia entrato in questa ottica.

Fino a oggi il tecnico ne ha utilizzate 4 per ogni partita mentre nella passata stagione è capitato per 12 volte di non effettuarne più di 3. In questo campionato nelle prime 13 gare disputate sono ben 17 i giocatori che hanno trovato spazio, 4 in più rispetto all'anno scorso. Non solo, da Castellanos in poi tutti hanno collezionato 427 minuti eccetto Pedro, Isaksen e Pellegrini con 216, 195 e 168. I 'titolarissimi' sono cinque: i Zaccagni, Marusic, Luis Alberto, Provedel e Romagnoli che hanno nelle gambe ben 1.000 minuti.