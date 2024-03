Lazio, sale la febbre derby: il dato in poco meno di 24 ore

RASSEGNA STAMPA - Prima il doppio impegno con la Juventus e poi, per la terza volta in stagione sarà derby della Capitale, il primo in "trasferta" per i biancocelesti che hanno giocato come padroni di casa sia quello d'andata (0-0) che quello di Coppa Italia (1-0). Sarà una stracittadina inedita, nell'ultima infatti sulle rispettive panchina sedevano Sarri e Mourinho, ora a distanza di qualche mese c'è Tudor da un lato e De Rossi dall'altro.

A prescindere da chi sarà in panchina la certezza è una: i tifosi della Lazio saranno al fianco della squadra e il dato sui tagliandi venduti in meno di 24 ore parla chiaro: 5.700 tagliandi staccati in poche ore con il dato destinato ovviamente a salire da qui fino al 6 aprile, data in cui alle 18.00 si giocherà la sfida dell'Olimpico.

