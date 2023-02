Lazio - Sampdoria, le probabili formazioni: due titolari si candidano al rientro dal 1'

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo aver archiviato il passaggio al prossimo turno di Conference League, per la Lazio è già tempo di "rifuffarsi" nel campionato di Serie A, dove ad attenderla c'è la Sampdoria di Stankovic, alla disperata ricerca di punti per potersi risollevare in classifica. Sarri recupera molti uomini e riporta Provedel in porta con Casale e Patric a comporre la coppia centrale di difesa. Romagnoli torna a disposizione, ma parte dalla panchina. Marusic e Hysaj a prender posto sulle fasce e preferiti ancora a Lazzari. Il centrocampo dovrebbe essere quello confermatissimo, con il rientro di Milinkovic, out contro Salernitana e Cluj a causa di un attacco gastrointestinale. E poi Cataldi in cabina di regia e Luis Alberto come altra mezz'ala. Rientri importanti anche in attacco, con Zaccagni che dovrebbe essersi ormai messo alle spalle l'attacco febbrile che l'aveva tenuto ai box per la trasferta romena. L'ex Verona dovrebbe partire dalla panchina quindi sarà Pedro, in campo con una mascherina speciale dopo la frattura al naso, ad affiancare Felipe Anderson e Immobile nel terzetto offensivo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Zaccagni. All.: Sarri.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Oikonomou; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Sabiri; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

