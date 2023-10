Lazio, Sarri ad Amazon Prime Video: "Champions? Quando non sei abituato a farla..."

Maurizio Sarri ha commentato ad Amazon Prime Video il successo sul campo del Celtic. Il tecnico della Lazio ha spiegato la gioia vissuta per il successo, ma ha anche detto la sua sul calcio di oggi. Le sue parole: "Se fossi stato al bar ti avrei detto quanto è divertente fare gol al 90', ma qui sarebbe una battutaccia e non te lo posso dire (ride, ndr). La Champions è la Champions. Questo è un calcio in cui mi diverto meno di prima. Il gusto di preparare le partite, il gusto di vivere la settimana, il gusto di migliorare i giocatori sono cose che stanno scomparendo. Questo è un calcio usa e getta che a me sinceramente non piace anche perché così ci va di mezzo la qualità e gli infortuni. Partita che è un punto di svolta per la stagione? La volta precedente abbiamo pareggiato con l'Atletico Madrid con il gol del portiere e poteva essere quello un punto di svolta, invece dopo tre giorni abbiamo fatto una brutta partita con il Monza. Queste situazioni possono dare benzina, ma è altrettanto chiaro che la Champions, soprattutto per una squadra come noi poco abituata a farla, dal punto di vista mentale ti fa uscire il vuoto".