Lazio | Sarri blindato, a rischiare è la vecchia guardia: la situazione

RASSEGNA STAMPA - L'attuale undicesimo posto in classifica è una posizione che la Lazio non può occupare. Bisogna risalire la china e farlo anche in tempi stretti. La Champions dista 7 punti, ma la Lazio attuale non dà la sensazione di essere abbastanza solida per recuperare in fretta il terreno perduto. Dopo l'Inter Sarri aveva parlato di futuro e di voler capire quale strada volesse prendere la società: puntare su un posto in Europa o ripartire con i giovani. La sensazione è che si vada verso una via di mezzo con almeno l'Europa League come obiettivo, ma a fine stagione si faranno i conti e si cercherà di ringiovanire ancora la rosa.

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport spiega come se la Lazio dovesse riuscire a risalire in questi due/tre mesi potrebbe scattare l'idea di un rinnovo di Sarri. Lotito non vuole iniziare la prossima stagione con l'allenatore in scadenza (fissata attualmente al 2025). Il mister, per assurdo, esce rafforzato da questa situazione. Sarri, Lotito e Fabiani sembrano più uniti che mai e le responsabilità finiscono sulla squadra. Non tanto sui nuovi, che devono comunque inserirsi meglio, ma sulla vecchia guardia.

La Lazio va ringiovanita e così probabilmente Pedro saluterà a giugno, mentre saranno valutate le posizione degli ultra trentenni: Marusic, Vecino, Hysaj, Lazzari e Cataldi (anche se di anni ne ha 29). Immobile valuterà le proposte dall'Arabia, mentre Luis Alberto è stato blindato con un lungo contratto ma con il Mago nulla è scontato. Felipe Anderson è in bilico, mentre si proveranno a blindare Provedel e Zaccagni. Molto dipenderà anche dalla risalita biancoceleste che potrebbe cambiare le carte in tavola.