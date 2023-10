Lazio, Sarri carica la squadra: il discorso nello spogliatoio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È il giorno della sfida tra Sassuolo e Lazio, la sosta è finita e il campionato ripartirà dalla nona giornata. I biancocelesti sono chiamati a un’altra prova importante, serve dare continuità dopo la vittoria in casa con l’Atalanta. C’è terreno da recuperare e Sarri, stasera squalificato, ha parlato chiaro ai suoi ragazzi. Non l’ha fatto pubblicamente, anche stavolta niente conferenza stampa, ma dentro lo spogliatoio.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico continua a scuotere le aquile, la sua strategia ha funzionato l'ultima volta e spera abbia lo stesso effetto anche per oggi. Vuole vedere i suoi reagire e non arrendersi. “Partita decisiva per noi” ha detto loro alla vigilia, così come in occasione del match contro la Dea, poi tutte le raccomandazioni del caso. Guarderà l’incontro dalla tribuna, da qui osserverà meglio anche Berardi suo sogno di mercato, mentre in panchina Martusciello farà le sue veci. Serve invertire la rotta anche delle trasferte, questa stagione i biancocelesti hanno vinto una sola volta fuori casa: a Napoli. A Reggio Emilia non sarà semplice, i neroverdi spesso hanno fatto soffrire la Lazio, ma a dare la spinta in più ci penseranno i tifosi pronti a sostenere Castellanos e compagni.

