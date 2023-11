Lazio | Sarri: "Colpa mia? Se ne fossi sicuro, andrei via"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta della sua Lazio contro la Salernitana. L'allenatore s'è interrogato sul problema della squadra, non escludendo responsabilità da parte sua. In particolare, ha spiegato: "Qualcosa che non funziona c'è, se fossi sicuro che è solo colpa mia andrei via. Non capisco però dove possa essere la mia diversità rispetto allo scorso anno, quest'anno, anzi, sono molto più pressante. Se nei prossimi giorni valuterò che è colpa mia sarò il primo a prendere la decisione di andare via parlando con il presidente".

TORNA ALLA HOMEPAGE