Lazio, Sarri dirige e Luis Alberto realizza: ormai sono due calamite che si attraggono

Il vento sembra decisamente cambiato a Formello. Non tanto per i risultati, quelli tra alti e bassi sono sempre arrivati, quanto per i rapporti interni. Luis Alberto e Sarri hanno trovato un punto d'incontro, un modo per far convivere al tempo stesso due personalità molto forti, un modo di intendere il calcio unico come il Sarrismo e le qualità indiscusse del Mago. La squadra ha bisogno dell'uno e dell'altro, senza che nessuno prevalga o che il proprio carattere e le proprie convinzioni vogliano emergere.

Come sottolinea la rassegna di Radiosei, l'importanza di Luis è scritta in dei numeri: dal 2016 nessun centrocampista può vantare 41 gol segnati e 51 assist serviti. Solo Milinkovic, che complessivamente è a quota 96 per quanto riguarda la partecipazione ai gol. Con il timbro contro la Samp è a 5 reti in campionato, (l'anno scorso lo stesso numero ma in meno presenze). Per lo spagnolo sono anche 10 le firme dalla distanza, dal 2004-05 solo Pjanic (11), Hernanes (12) e Totti (22) ne hanno realizzate di più all'Olimpico. Lunedì sera è stato anche quello che ha corso di più (11,959 chilometri percorsi). Ma questi numeri non sono certo novità, le qualità sono note da sempre. Quello che stupisce e che rende particolarmente felici tifosi e allenatore, è quel suo nuovo carattere fatto di disciplina e meno capricci, di regole e follie. E pensare che in estate sembrava già su un volo diretto in Spagna, ora Sarri non può più fare a meno di lui.