Lazio, Sarri e quel curioso retroscena con un tifoso: due libri di lazialità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

"Alla Lazio sto bene, mi sento partecipe e mi ci sento dentro la Lazio. Mi hanno fatto sentire importante. Se non succede nulla di clamoroso, io voglio fare un progetto a lunghissima scadenza, voglio smettere alla Lazio. La Lazio è strana, da fuori non ti rendi conto, da dentro la lazialità invece ti invade". Sono bastate queste parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Monza per raggiungere il picco delle emozioni per i tifosi biancocelesti. Ma da dove mai arriverà tutta questa consapevolezza dei propri mezzi nel cuore della società? Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico toscano si sa, è appassionato di letteratura e nel ritiro di Auronzo, nel 2021, un tifoso gli si avvicinò per salutarlo e poi gli regalò il libro “Lazio Patria Nostra” di Mario Pennacchia. Sono bastati davvero pochi giorni perché Sarri se ne innamorasse tanto che chiese allo stesso tifoso di poter leggere scritti sullo storico ex allenatore della Lazio, Tommaso Maestrelli. Così, la seconda consegna fu il libro “Uno più undici” di Franco Recanatesi. E' passato un anno e mezzo, e quel che sembrava pian piano crescere, di pari passo è sbocciato in maniera sorprendente, tanto da far rimanere a bocca aperta e con gli occhi lucidi, migliaia di tifosi, che in cuor loro, il cuore pulsa con una nuova consapevolezza: A Formello è nato un nuovo laziale.