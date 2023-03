Lazio, Sarri: "Non abbiamo la struttura per tre competizioni. Iniziamo da..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio saluta la Conference League. La squadra di Maurizio Sarri esce sconfitta per mano dell'AZ Alkmaar che ha ribaltato la rete del vantaggio di Felipe Anderson con i gol di Paulidīs e Karlsson. Queste le parole del tecnico biancoceleste al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: "Andiamo fuori giustamente, dopo l'1-1 non ci abbiamo più creduto. L'impressione è che la squadra dopo l'1-1 ha fatto fatica a crederci, ingiustamente perché c'era tutto il tempo per andare a fare un gol. Dopo il loro gol abbiamo giocato senza la giusta energia e quindi è diventata dura. Cambi? Erano tre cambi già preventivati per rimanere competitivi dando qualche minuto di riposo a chi sta giocando di più. Qual è il problema? Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione per volta, parlo di struttura mentale, numerica, ogni volta che facciamo 5-6 cambi ne paghiamo le conseguenze. Non siamo pronti per queste competizioni, c'è da lavorare molto. Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, loro (l'AZ, ndr) hanno fatto 4 gol in Youth League al Real Madrid noi facciamo la Primavera 2, iniziamo da lì. Derby? Dal 4 di gennaio a oggi abbiamo giocato massimo ogni cinque giorni, ci sono giocatori al lumicino di energie per motivi logici. Sapevo che per noi l'Europa sarebbe stato un problema, le scelte vengono fatte in base alle sensazioni e ai numeri del momento, non si poteva stravolgere quello che avevamo fatto".

Il tecnico della Lazio al termine della sfida contro l’AZ Alkmaar costata l’eliminazione dalla Conference League ha parlato anche a Lazio Style Radio: “Nella doppia sfida ci sono mancate energie così come la gestione della gara d’andata. Stasera dopo il gol del pareggio la squadra si è abbattuta e ha sbagliato perché avevamo il tempo per recuperare. Nell’arco dei centottanta minuti i nostri avversari hanno meritato il passaggio del turno. Questa partita ci dice che non siamo pronti ad affrontare più impegni in contemporanea. Ora cerchiamo di recuperare energie in vista del derby. L’unico aspetto positivo è il fatto che giocheremo una volta a settimana. Pellegrini? Non è ancora al top della condizione, ma può ancora crescere molto e darci una mano".