Lazio, Sarri re degli scontri diretti: gliene manca solo uno

RASSEGNA STAMPA - E' un Maurizio Sarri piglia tutto. Chi lo avrebbe pronosticato che a questo punto della stagione la Lazio fosse seconda in classifica davanti a squadre come Inter, Milan, Juve e Roma? In pochi. Due derby su due in stagione conquistati dal Comandante. Numeri che mancavano da 11 anni. Mourinho incartato come tanti altri suoi colleghi in precedenza. Sarri infatti ha battuto almeno una volta tutti gli allenatori delle top squadre italiane: Spalletti (0-1 al Maradona), Pioli (4-0 in casa), Gasperini (0-2 a Bergamo), Inzaghi (3-1 in casa) e Mou. L'unico che non è riuscito a battere è Allegri che lo ha superato sia in Coppa Italia che in campionato. Il mister e la sua Lazio potranno però prendersi la loro rivincita sabato 8 aprile quando la Juventus arriverà nella Capitale.