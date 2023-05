Lazio - Sassuolo, spunta un retroscena su Sarri: cos'ha fatto per la Nord - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I leader non sono solo in campo e lo sa bene Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio è stato pizzicato dalle telecamere di DAZN nel corso della partita contro il Sassuolo, vinta per 2-0 ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. C'è un retroscena che i tifosi non si fanno scappare. Siamo all'86', il risultato era sull'1-0, il gol di Basic non era ancora arrivato e tutto era ancora aperto. C'è tensione nell'aria, tre punti sono troppo importanti e serve il miglior approccio in campo per la fase finale della partita, ma non solo. Sarri, dalla propria area tecnica, guarda l'orologio, si gira verso la Curva Nord e, fissandola, inizia a caricare i tifosi, incitandoli ed esaltandoli. L'episodio ha colpito i supporters della Lazio che non fanno altro che celebrare il proprio Comandante. Qui sotto il video.