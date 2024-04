Lazio, sconfitta anche nel derby: passa la Roma di misura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche il derby è amaro. La Lazio perde di misura 1-0 contro la Roma, mostrando ancora una volta grande difficoltà a produrre occasioni da gol. Decisivo un gol su palla inattiva di Mancini di testa, i biancocelesti nel secondo tempo urlano alla rete con Kamada, che però parte da posizione di fuorigioco. In classifica la rincorsa all'Europa si complica ancora una volta, con la zona Champions praticamente ormai andata e quella Europa League che rischia di allontanarsi.

LE SCELTE DI TUDOR - La grande novità del derby riguarda l'esclusione di Luis Alberto. Immobile invece vince il ballottaggio con Castellanos e sarà supportato da Kamada e Isaksen. In difesa, davanti a Mandas, Casale viene preferito a Patric e completa il pacchetto con Romagnoli e Gila, pronto ad allargarsi a sinistra quando Marusic si abbassa in posizione di terzino. Felipe Anderson sostituisce l'assente Zaccagni a sinistra, mentre a centrocampo Guendouzi viene affiancato da Vecino, Cataldi in panchina.

DISATTENZIONE DA PALLA INATTIVA - La prima conclusione in avvio è di Paredes, la palla termina sopra la traversa con Mandas in controllo. La Lazio attacca alta il possesso avversario, Isaksen ruba palla a Paredes e serve Immobile alla sua sinistra, Ciro prova il tiro sul primo palo e non trova lo specchio. La partita è equilibrata e sugli sviluppi di palle da fermo arrivano i pericoli: doppia conclusione di Llorente dall'interno dell'area, Casale respinge la prima e devìa in angolo la seconda. Lazio ancora aggressiva, El Shaarawy è leggero nel disimpegno dell'area, tringolo tra Vecino e Isaksen, Mancini con il corpo scherma la conclusione dell'uruguaiano. Pellegrini prova la conclusione dalla distanza, Mandas para ma non blocca e Romagnoli libera l'area. Intorno alla mezz'ora gran finta di Isaksen che libera l'accorrente Vecino al tiro, Angelino salva con il corpo la porta di Svilar. L'episodio che porta al vantaggio della Roma arriva al 42', El Shaarawy viene pescato sul fianco sinistro dell'area, il suo cross viene messo in corner da Gila, che svirgolando sfiora l'autogol. Sul calcio d'angolo successivo Mancini di testa batte Mandas e sblocca il risultato.

ILLUSIONE KAMADA - Tripla sostituzione per la Lazio all'intervallo: dentro Patric, Pedro e Castellanos, fuori Romagnoli, Isaksen e Immobile. La ripresa inizia con una punizione di Pellegrini dal limite, pallone sopra la traversa. Sgroppata in contropiede di Lukaku che invola El Shaarawy, il palo salva i biancocelesti. Pedro recupera il pallone, Felipe manda in verticale Kamada, che sceglie un pericoloso cross rasoterra, respinto da Parades. Pellegrini chiama Cristante alla sovrapposizione, Lukaku non arriva sul traversone basso. La Lazio alza un po' i ritmi, al 63' inserimento di Guendouzi, cross teso e Kamada in due tempi batte Svilar. La bandierina alzata dell'assistente interrompe l'esultanza del giapponese, partito da posizione di fuorigioco. Felipe Anderson ci prova su punizione dal limite, palla alta. Nella Lazio Luis Alberto sostituisce Vecino, nella Roma Spinazzola per El Shaarawy. Entrano di nuovo in contatto Pedro e Paredes, come in Coppa Italia: a Paredes la spinta viene abbonata (come a gennaio), Pedro becca il giallo. Si accende un altro capannello e il giallo lo becca Castellanos, i giocatori della Roma escono sempre impuniti. Altri cambi, nella Lazio Pellegrini per Marusic, nella Roma Smalling e Abraham per Angelino e Dybala. All'ennesimo fallo ai danni di Pedro Paredes riesce nell'impresa di prendere il giallo e subito De Rossi toglie l'argentino per inserire Bove. Anche Pellegrini, dopo aver falciato Guendouzi e Felipe Anderson riesce nell'ardua impresa di prendere l'ammonizione. Giallo anche per Lukaku per trattenuta su Felipe Anderson. Finisce così.