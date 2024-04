Lazio, sempre la stessa storia: ripresa fatale, la Juve vince 2-0

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambia l’allenatore, ma non il risultato: la Lazio perde all’Allianz Stadium contro la Juventus. I bianconeri barcollano nel primo tempo e Luis Alberto colpisce la traversa, ma alla lunga escono alla distanza e nella ripresa dominano sulla squadra di Tudor che mostra i difetti noti. Subito l’1-0 di Chiesa, Immobile e compagni sono andati in difficoltà e non sono riusciti a rispondere lasciando campo agli avversari. Così la Juve si è scrollata di dosso la tensione e ha raddoppiato con Vlahovic sfiorando anche il tris. La Lazio non ha saputo più pungere in attacco e ora il ritorno sarà chiamata all’impresa. Aquile che devono vincere con 2 gol di scarto per andare ai supplementari e con tre per passare il turno. Non sarà certo una passeggiata.

FORMAZIONI - Tanti cambi per Tudor rispetto alla gara di sabato. In difesa torna Patric, mentre sulla linea mediana tocca a Guendouzi e Vecino. Luis Alberto torna titolare così come Immobile preferito a Castellanos.

PRIMO TEMPO - La Juve impatta meglio al match e prova a imporre il suo gioco. La Lazio è intensa, ma meno precisa di sabato. All’8’ Tudor deve fare i conti anche con l’infortunio di Zaccagni che colpito duro da Gatti accusa problemi alla caviglia e lascia il campo, al suo posto Isaksen. All’11’ un episodio potrebbe cambiare il match quando Vecino per rinviare in area colpisce Cambiaso in area. Massa indica il dischetto, ma la revisione del Var toglie il penalty per il fuorigioco del bianconero e la deviazione di Patric che non viene considerata una giocata. L’episodio sveglia i biancocelesti che alzano il baricentro e mantengono il possesso del pallone, mentre la squadra di Allegri appare in difficoltà. Lazio che però non impensierisce l’avversario con Felipe Anderson, Isaksen e Patric che calciano malissimo con il pallone lontano dai pali di Perin. Luis Alberto è più preciso di testa, ma il suo stacco assume una parabola che beffa Perin e si stampa sulla traversa. Rabiot scalda i guanti di Mandas che blocca sicuro. Dopo due minuti si va a riposo a reti inviolate.

SECONDO TEMPO - Tudor richiama Patric e inserisce Casale durante l’intervallo, ma la Lazio non rientra con la stessa intensità della prima frazione. La Juve così crescer con il passare dei minuti e al primo affondo passa. Scalata biancoceleste sbagliata che lascia un’autostrada a Cambiaso che trova lo spiraglio per lanciare Chiesa che entra in area e batte Mandas. Il gol sblocca la Juve che si toglie dalla testa la negatività dell’ultimo periodo, mentre la Lazio esce mano mano dal match. La squadra di Allegri cresce e crea pericoli offensivi. Al 64’ arriva il raddoppio su un altro buco difensivo, Casale lascia a Vlahovic il piede forte e il sinistro batte Mandas. Gatti sfiora il tris di testa e Tudor richiama Luis Alberto e Immobile per inserire Kamada e Castellanos. I cambi non cambiano il match, anzi Mandas di piede salva sul cross di Weah destinato a Vlahovic. Entra anche Hysaj al posto di un esausto Gila, ma la Lazio sbatte sulla difesa bianconera. Al ritorno servirà un miracolo.