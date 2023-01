Lazio senza punte ma col DNA sarrista: ecco la "formula fantasia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Senza punte e senza incontristi, ma comunque spettacolare e produttiva. È la Lazio formula fantasia, nata un po' per caso e molto per volere di Sarri in questo iniziato di 2023. E capace di rinascere dalle proprie ceneri, riproponendosi ad alti livelli. Infortunatosi Immobile, il tecnico non ha avuto esitazioni nel riproporre il tridente leggero Pedro-Anderson-Zaccagni, con il brasiliano falso nueve. È vero che la mancanza di una vera punta centrale può essere un handicap, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ma i vantaggi non sono certo da meno, come si è potuto vedere nelle ultime sfide giocate, in particolare quella contro il Milan. Il "movimentismo" di Pipe, unito ai tagli di Pedro e Zaccagni e alle incursioni di Luis Alberto e Milinkovic ha prodotto un tourbillon offensivo che ha messo KO la squadra rossonera. Anche perché il tutto è organizzato dalla regia di un ex trequartista come Cataldi.

Ma la vera "rivoluzione di gennaio" in casa Lazio è stata quella di impiegare contemporaneamente Milinkovic e Luis Alberto. L'utilizzo simultaneo del serbo e dello spagnolo sembrava inconciliabile col calcio di Sarri, e invece l'impossibile è diventato possibile. Grazie al lavoro dell'allenatore, sì, ma soprattutto alla grande dedizione di Luis Alberto, che ha accettato di interpretare il ruolo di interno di centrocampo in chiave più moderna. Una svolta chiesta (e ottenuta) anche a Milinkovic, un anno fa. L'impiego in tandem dei due big pare essere una svolta definitiva, l'utilizzo di Anderson come falso nueve ci sarà finché Immobile non tornerà. Ma anche con Ciro in campo, le cose non cambieranno: anche lui in grado di essere un ottimo centravanti di raccordo, si opterà ancora per la Lazio formula fantasia. La strada è tracciata, non si torna indietro. Senza punte e incontristi, ma col dna sarrista.

