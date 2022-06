Lazio, Spolverini e quel pranzo da Sarri: “L'ho trovato bene, è sereno e..."

Un anno intenso, caratterizzato da alti e bassi, quello vissuto da Maurizio Sarri nella sua prima stagione alla Lazio. Ha dovuto dare una nuova identità alla squadra, gli ha cambiato pelle, modo di giocare e anche di pensare il calcio attuando quella rivoluzione che tutti aspettavano e che necessita ancora di qualche ritocco ma che comunque ha incantato. Di certo le difficoltà non hanno reso la vita facile al mister ma non lo hanno sicuramente destabilizzato, la sua esperienza e personalità non si sono lasciate intimorire. Ha perseverato, ci ha creduto e ha raggiunto l’obiettivo. Per il sesto anno consecutivo la Lazio giocherà in Europa League e si è aggiudicata il quinto posto in classifica, un buon punto da cui ripartire in vista della prossima stagione. Ora, come i suoi ragazzi, il tecnico si sta godendo le vacanze a casa nella sua amata Toscana dove nei giorni scorsi ha accolto una vecchia conoscenza. Due chiacchiere, un bicchiere di vino e buon cibo con Mario Spolverini. A rendere noto l’incontro è stato proprio quest’ultimo tramite i social. Ai nostri microfoni, il giornalista ha raccontato le sue sensazioni sulla giornata: “Ho trovato una persona serena e convinta del suo lavoro. È concentrato, non con la tensione di un sabato pre-gara ma comunque focalizzato sul da farsi e molto convinto”.

STAGIONE – “Penso che abbia fatto un ottimo lavoro. Portare la Lazio in Europa, credo sia già questo un successo personale da condividere poi con i tifosi che devono essere soddisfatti. La rosa della Lazio è buona, non stratosferica per come posso giudicare io i valori tecnici del gruppo. Posso dire che ha fatto un ottimo lavoro e che continuerà a farlo. La prossima stagione? Dipende dal mercato, Maurizio con la sua esperienza saprà sicuramente valorizzare quello che già di buono ha fatto quest’anno. Saprà ottimizzare tutto questo il prossimo anno anche in base al mercato che la società gli metterà a disposizione”

MERCATO – “Per ora solo Marcos Antonio che mi sembra un buon acquisto. Per quello che ho visto lo scorso anno mi sembra un ragazzino poco fisico, ma con tanta gamba e tanta tecnica quindi credo che possa essere un rinforzo importante per il campionato. Poi vediamo se arriva il portiere e qualche altro rinforzo”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Marcos Antonio si gode Roma con una visita speciale - FOTO

UFFICIALE - Rose allargate a 26 convocati per il Mondiale in Qatar