Lazio, sprint Champions: l'idea di Immobile per caricare i compagni

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile carica i compagni. Il traguardo Champions è a portata di mano, ma la Lazio non deve pensare di avercela già fatta. Solo la matematica regala la certezza di qualificarsi alla prossima edizione del torneo più importante per club. La gara con il Torino è importantissima perché le aquile avranno il sostegno di un Olimpico gremito, ma poi perché precede una settimana di fuoco con le sfide contro Inter, Sassuolo e Milan in otto giorni. Dopo l'incidente di domenica, Immobile ieri è tornato a Formello per un allenamento individuale. Un po' di corsa blanda e qualche esercizio con il pallone per dimostrare ancora di essere uno che non molla mai. I pronostici sul rientro, con un atteggiamento simile, guadagnano di ottimismo. Le tappe per il ritorno dovranno passare per le sedute in gruppo. Un conto è la corsetta in solitaria, gestendo gli sforzi e il ritmo dell'andatura, un altro sono i contatti e i contrasti pericolosi in partitella, figuriamoci in una gara ufficiale. La cronaca, però, allarga lo spiraglio per il big match con l'Inter in programma domenica 30 aprile a San Siro. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, impensabile un impiego con i granata domani. Il bomber, però, vorrebbe esserci e vorrebbe accomodarsi in panchina. Sarebbe una convocazione simbolica, di sostegno e vicinanza ai compagni, come già successo in campionato nei due derby contro la Roma. Un modo per caricare i compagni e incitarli dal campo come fa un vero capitano-.