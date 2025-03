Lazio stanca e incerottata: all’Olimpico è 1-1 con l’Udinese

La Lazio sbatte sul muro dell'Udinese e all'Olimpico non riesce a riacciuffare il quarto posto. I biancocelesti giocano un buon primo tempo e hanno una buona reazione dopo il gol di Thauvin riuscendo a trovare il pari con Romagnoli. Nella ripresa la squadra di Baroni ci ha provato ma le assenze e anche la stanchezza si sono fatte sentire fissando il punteggio finale sull'1-1. Un punto che comunque porta la Lazio a -1 dalla Juventus.

FORMAZIONI - Scelte quasi obbligate per mister Baroni che prima deve fare a meno di Nuno Tavares e poi anche di Rovella. Così opta per il 4-2-3-1 con Lazzari a destra e Marusic a sinistra mentre accanto a Guendouzi c’è Vecino. In avanti il tecnico biancoceleste può invece contare sul ritorno di Zaccagni.

PRIMO TEMPO - Primi quindici di gioco scandita dai falli dei calciatori dell’Udinese con l’unico giallo che viene estratto ai danni di Kamarà. La Lazio pian piano prova a impostare il suo gioco e il primo squillo è di Zaccagni con il tiro del numero dieci respinto da Ehizibue. La prima svolta del match arriva al minuto 22 quando però è l’Udinese ad andare a rete dopo un’azione confusa e una difesa della Lazio tutt’altro che impeccabile. Alla fine è Thauvin a insaccare in rete praticamente da due passi. La reazione della Lazio non si fa attendere e arriva esattamente dieci minuti dopo. La squadra du Baroni sfrutta un calcio d’angolo di cui si occupa Isaksen, Vecino la spizza e Romagnoli sul secondo palo batte Okoye. Nel finale di primo tempo ancora un brivido per Provedel con la conclusione insidiosa di Lucca che termina di poco fuori.

SECONDO TEMPO - Pronti via Baroni cambia subito in attacco: fuori Tchaouna dentro Noslin. La Lazio spinge alla ricerca della rete del vantaggio che sfiora ancora con Zaccagni. Il match all’Olimpico si fa sempre più fisico con l’Udinese che attende solo un passo falso dei biancocelesti per poter tentare la ripartenza. Alla mezz’ora Baroni cambia ancora: dentro Belahyane per Vecino e Pedro per Dia. Al minuto 75’ è l’Udinese a rendersi pericoloso con il tiro di Zemura respinta da Provedel. All’81’ Baroni rimodella ancora la Lazio e cambia anche modulo: esce Isaksen e si passa al 4-3-3 con Patric appena entrato a fare da regista. La Lazio prova a spingere ma la squadra di Baroni è poco precisa e alla fine al triplice fischio all’Olimpico è 1-1 con i biancocelesti che mancano il sorpasso alla Juve e si portano a -1 dai bianconeri.