Lazio, The King is back: Immobile stende la Fiorentina all'ultimo respiro

All’ultimo respiro, ancora una volta, la Lazio batte la Fiorentina all’ultimo secondo utile. Lo fa con il giocatore più discusso del momento che al 94’ trasforma il penalty decisivo e permette alle aquile di stendere la viola. Il calcio non è solo uno sport e spesso assume i contorni della favola. Così il beniamino del popolo laziale torna a segnare un gol pesantissimo e permette alla Lazio di battere la squadra di Italiano in un vero e proprio spareggio per la zona Champions. Una rete fondamentale che permette ai capitolini di mettersi alle spalle Rotterdam e di guardare con fiducia ai prossimi impegni. Una sfida equilibrata con i biancocelesti che hanno giocato meglio nella ripresa e che fino all’ultimo hanno inveito contro Terracciano autore di almeno di un paio di miracoli. Ma il recupero è ancora amico della Lazio e così il fallo di mano di Milenkovic permette a Immobile di spiazzare il portiere e fa esplodere l’Olimpico.

FORMAZIONI - Sarri sceglie Castellanos nel ballottaggio con Immobile. L’argentino completa l’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni. In difesa tornano dal primo minuto Lazzari e Patric, mentre sulla mediana tocca a Guendouzi e Rovella affiancare Luis Alberto.

PRIMO TEMPO - Inizio di stampo biancoceleste con Felipe Anderson e Guendouzi che si inseriscono bene sulla destra, ma i loro cross non trovano compagni in area. Poco dopo Castellanos si inserisce bene e crossa per Luis Alberto che calcia sull’esterno della rete. Al primo affondo la Fiorentina con Beltran che si inserisce tra Patric e Romagnoli e deposita in rete dribblando anche Provedel. La revisione del Var, però, annulla la rete per lo stop di braccio dell’attaccante viola. Lo spavento blocca la Lazio e Beltran di testa stavolta centra il palo di testa. Le due squadre fanno gioco, ma difettano negli ultimi 20 metri. Tanto possesso, ma poche occasioni con Zaccagni impreciso da una parte e Duncan che calcia centrale dall’altra. Qualche scintilla in campo e poco altro fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO - Inizia ancora meglio la Lazio con Castellanos che per due volte non inquadra la porta da ottima posizione. Sull’Olimpico si abbatte anche una fitta pioggia Poco dopo la chance più grande capita sui piedi di Felipe Anderson che si gira in area e calcia a colpo sicuro, trovando il riflesso di Terracciano che nega il gol al brasiliano. Iniziano i cambi con Italiano che inserisce Barak, mentre Sarri richiama Rovella per Cataldi. Al 65’ è ancora Terracciano a negare la gioia del gol alla Lazio: Felipe Anderson serve Luis Alberto che calcia e il portiere salva di piede. Due minuti più tardi Sarri cambia le mezzali: dentro Vecino e Kamada, fuori Guendouzi e Luis Alberto. Proprio il giapponese inventa per Felipe Anderson, la sua conclusione finisce alta. La Lazio vuole vincere e così escono anche Castellanos e Zaccagni per lasciar spazio a Immobile e Pedro. All’83’ ci prova Vecino con una rasoiata sporca dalla distanza, palla che esce di poco alla destra di Terracciano. Provedel risponde presente su Nzola e Maxime Lopez. La Lazio ci crede e al 94’ Vecino impatta di testa e Milenkovic respinge di mano: l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Immobile è glaciale e spiazza Terracciano. La Lazio batte la Fiorentina e si porta a meno tre dal quarto posto occupato dall’Atalanta.