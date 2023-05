Lazio, tra Pedro e Lotito è giunta l'intesa. Il rinnovo è pronto, ma ora...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Da mesi è un rebus il rinnovo di Pedro. Prima s'è scoperto che era bloccato per via di una carta privata sottoscritta con la Roma prima di lasciarla, poi sono subentrati i dubbi dello spagnolo, "tentato" da Xavi che lo rivorrebbe a Barcellona, e dal Tenerife, club legato alle sue origini. Ora, riporta la rassegna stampa di Radiosei, starebbe riflettendo anche Lotito: i dubbi sarebbero legati ai costi dell'operazione e all'età dell'attaccante. Ma c'è un retroscena che risale ai giorni scorsi. Tra il presidente e Pedro, perlomeno a parole, è stata trovata una base di accordo: contratto di due anni a due milioni più bonus, intesa valida fino al 2025. Adesso sta a loro decidere se firmare o meno, se rimangiarsi la parola o conferma. Il rinnovo di Pedro rimarrà un mistero finché non si arriverà a una conclusione, che è auspicabile a giugno.

Sarri, dalla sua, spera che Lotito e Pedro si stringano preso la mano, conta sullo spagnolo anche per il futuro. "A me sembra molto convinto di rimanere qui", aveva detto il tecnico prima della trasferta con lo Spezia. Non era solo una sensazione, ma una certezza nata da un colloquio fatto con lo stesso giocatore. Mau gli aveva chiesto la disponibilità a restare: con la conferma di Pedro basterà rintracciare un esterno top per completare la batteria di attaccanti. Altrimenti, ne serviranno due considerando la partenza di Romero e Cancellieri (da cedere in prestito). La Champions, non appena sarà centrata, darà il via al grande valzer di Formello. Si deciderà il futuro del ds Tare e si inizierà a pianificare il mercato. E in ballo rimane anche il futuro di Pedro.

