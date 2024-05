Lazio, tra Tudor e Luis Alberto è rottura: il tecnico boccia lo spagnolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non ci sarebbe nessun motivo disciplinare, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dietro la decisione di Igor Tudor di non convocare Luis Alberto per la partita di oggi contro l'Empoli. Il motivo, stando a quanto scrive il quotidiano, sarebbe solamente di natura tecnica. Nel corso della settimana il mister non è rimasto colpito dagli allenamenti dello spagnolo, accusato di non aver dato il massimo come nelle settimane precedenti, e tanto è bastato per comunicargli la decisione di lasciarlo a casa. Martedì, quando la squadra tornerà in campo per la ripresa degli allenamenti, è atteso il suo ritorno a Formello - ieri nella rifinitura era assente - ma la rottura sembrerebbe ormai essersi consumata.

Il Mago sente di non essere valutato per le sue caratteristiche, vede l'idea calcistica di Tudor eccessivamente distante e troppo incompatibile con lui. Una situazione delicata che ormai sembrare impossibile recuperare, soprattutto con il mercato che si fa sempre più vicino. Il numero 10 ha da un paio di mesi espresso la propria volontà, al termine della stagione starà alla sua agenzia, la You First, trovare un club che accontenti le richieste di Lotito (15 milioni di euro) e del calciatore (un ingaggio intorno ai 4 milioni). Per il momento tutte le piste sono state smentite, anche quella di un ipotetico accordo con un club di Doha. Quello che ci sarà nel futuro di Luis Alberto non è ancora noto, ma l'impressione è che a breve potrebbero esserci sviluppi interessanti.