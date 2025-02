Lazio, 'trappola' Monza da evitare: vincere è fondamentale per la corsa Champions

RASSEGNA STAMPA - "L'obbligo di vincere è un macigno, racconta Julio Velasco", apre così Il Corriere dello Sport riguardo alla prossima gara della Lazio contro il Monza. Non è una partita così scontata come racconta la classifica, ma la squadra di Baroni ha bisogno dei tre punti per rimanere in scia da Champions League.

C'è da rispondere all'Atalanta (salita a quota 50 punti) e alla Juve (vincente a Como), aspettando poi il posticipo del lunedì della Fiorentina. La vera corsa inizia adesso, fondamentale sarà tornare al successo in casa in campionato che manca dal 24 novembre contro il Bologna. Gli infortuni hanno rallentato un po' la Lazio, ripresa ora da alcuni recuperi (Tavares e Lazzari su tutti) e dai nuovi acquisti.

Secondo quanto scrive il quotidiano, 28/30 punti da qui a fine stagione dovrebbero bastare per la qualificazione in Champions League. Ancor di più se come l'anno scorso la Uefa premierà la quinta classificata. Contro il Monza, quindi, non si può sbagliare. Poi sarà la volta del Napoli, sempre in casa, e della trasferta a Venezia. Una per volta, ora i tre punti subito.