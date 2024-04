Lazio, Tudor ci crede e punta al massimo: l'obiettivo per il finale di stagione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nella svariate conferenze stampa dal suo arrivo in biancoceleste Igor Tudor non si è mai nascosto: l'obiettivo della squadra sarà quello di fare più punti possibili, per poi vedere a fine stagione dove si piazzerà. La partenza è stata ottima con la vittoria all'ultimo secondo contro la Juventus, poi qualche altro passo falso ancora contro i bianconeri e quello più pesante nel derby. Nelle ultime due uscite, però, la sua Lazio sembrerebbe aver ritrovato la bussola, conquistando 6 punti contro Salernitana e Genoa e lanciando un messaggio al campionato: "Sono ancora viva!". D'altronde, la classifica mai come quest'anno è mobile.

RIMONTA POSSIBILE? - Le quattro vittorie in Serie A (una appartiene a Martusciello) nelle ultime cinque uscite gli hanno permesso di rubare qualche punto e avvicinarsi di nuovo alla zona Europa, creando i presupposti per dare un senso a un campionato che fino a oggi ha lasciato molto a desiderare. Tudor ci crede, non ha mai escluso la possibilità di qualificarsi per l'Europa, e crede al quinto posto che da qualche giorno è diventato utile per la Champions League. Il calendario che la sua squadra avrà da qui alla fine la vedrà affrontare il Verona, il Monza, l'Empoli, l'Inter alla penultima, per poi chiudere contro il Sassuolo. Insomma, un percorso che sulla carta aumenta le speranze e i sogni di una squadra che ora non vuole e non deve assolutamente fermarsi.

COPPA ITALIA - Prima, però, bisognerà mettere da parte calcoli e ambizioni o, per lo meno, indirizzarli verso un altro obiettivo. Martedì, 23 aprile, la Lazio tornerà in campo contro la Juventus all'Olimpico per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le squadre ripartiranno dallo 2-0 dell'Allianz Stadium, un risultato ampio, difficile da recuperare, ma non impossibile a detta di Tudor che, già da quella serata torinese, parlava di una Lazio ancora in gara e pronta a recuperare i due passi falsi.