Lazio, Tudor e il contratto in ballo: c'è l'appuntamento con Fabiani

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - "Oggi in vista del futuro si va verso scelte differenti in vista del mercato con profili differenti. Sento dire che Tudor a fine anno potrebbe andar via. Lui ha un altro anno di contratto e con lui progetteremo il futuro", così aveva parlato il ds Angelo Fabiani ai microfoni di Radiosei, circa il futuro di Igor Tudor. Seppur le parole del direttore sportivo della Lazio rassicurino, ora in ballo c’è di nuovo il contratto con scadenza a giugno 2025. Partire la prossima stagione con un allenatore in scadenza non è mai d'aiuto, per questo starà a Lotito e Fabiani muoversi quanto prima.

Come riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo biancoceleste si rivedrà con Tudor dopo la partita con il Sassuolo, riparleranno per progettare il futuro, obiettivi, e tutte le strategie stagionali. Dopo il rilancio di Pellegrini e Rovella, il tecnico ha capito che serve un punto d'incontro, che l’elenco dei promossi e dei bocciati non può essere insindacabile. Dall'altra parte, è chiaro che l'allenatore si aspetta che dal mercato arrivino giocatori funzionali al suo calcio: fisicità, potenza, gamba, queste le caratteristiche richieste.

Vista la mancata qualificazione in Champions League, gli introiti potrebbero arrivare solo dall'Europa League e da alcune cessioni, tenendo conto sempre dell’indice di liquidità, a fine mese sono previsti i controlli della Covisoc, a giugno si conoscerà lo stato delle cose.