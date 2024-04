Lazio | Tudor tra integralismo e dichiarazioni scomode: prime critiche per il croato

RASSEGNA STAMPA - Sembra incredibile ritrovarsi a scrivere questo, ma in sole due settimane la Lazio sembra essere passata da un integralista a un altro. Sì, perché proprio la critica principale imputata a Sarri finisce anche sulle spalle di Tudor. Il 4-3-3 Sarriano era un dogma da cui il tecnico toscano non si staccava mai, ma aveva nel corso della sua esperienza biancoceleste adattato il suo modulo alle caratteristiche dei giocatori soprattutto davanti alle assenze. La stessa cosa, almeno per il momento, non è accaduta con il croato che ha subito imposto il 3-4-2-1 adattando i calciatori al suo credo. Zaccagni e Felipe sono stati arretrati come esterni di centrocampo, allontanandoli ancora dalla porta. Se dopo la vittoria in campionato con la Juve ci si era un po' illusi, il doppio ko nelle due sfide forse più importanti della stagione ha acceso le polemiche. Sì, perché si cambia e si fa di testa propria stravolgendo tutto bisogna portare a casa i risultati altrimenti il rischio critica è dietro l'angolo.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, dalle prime indicazioni si capisce come il calcio di Tudor sia intenso, verticale, veloce e atletico, ancora più incompatibile di quello di Sarri con questo organico. Bisognerà aspettare il mercato per capire come cambierà la squadra a sua disposizione. Secondo il quotidiano anche la società sarebbe contrariata dal cambio Isaksen-Pedro all'intervallo. I tifosi, poi, non hanno preso bene nemmeno le dichiarazioni di Tudor nel post partita e la frase in cui ha detto che la Roma era troppo per la Lazio di sabato. Insomma belle gatte da pelare per il mister biancoceleste che dovrà invertire la tendenza per conquistare almeno un posto in Europa prima di concentrarsi sulla rifondazione.