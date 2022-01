Lazio - Udinese, Sarri: “Vogliamo passare il turno. E sulle assenze..."

Archiviata la vittoria contro la Salernitana, i biancocelesti sono proiettati alla sfida di Coppa Italia in cui affronteranno l’Udinese. Alla vigilia del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri per presentare la gara: “Lo spirito di voler passare il turno. È una manifestazione importante, bisogna scendere in campo senza avere retropensieri. Dispiace che non abbiamo tanti ricambi e quindi sarà difficile sotto l’aspetto mentale e fisico ma dobbiamo rigare dritto”

ASSENZE – “Non abbiamo tante disponibilità faremo cambi ma non saranno tanti perchè in questo momento non li possiamo fare”

SALERNITANA - “Dobbiamo continuare su questa strada. La gara con la salernitana va presa con le molle perché non sappiamo dove finiscono i nostri pregi e i difetti di un avversario con tante assenze. Abbiamo espresso un calcio di qualità e al di là del valore degli avversari e dobbiamo proseguire su questa strada”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE