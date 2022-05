Lazio - Verona, un Olimpico da paura: ci saranno 50.000 tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sale l'attesa del pubblico della Lazio per l'ultima partita della stagione in casa contro il Verona all'Olimpico, che si prepara a una meravigliosa cornice di tifosi biancocelesti. Il dato sui biglietti venduti in questi giorni è andato continuamente in crescendo e ormai abbiamo superato quota 45mila tagliandi staccati. Lo riporta la rassegna di Radiosei. Esaurite le disponibilità in Curva Nord, nei Distinti Nord Est e Nord Ovest e in Tribuna Tevere, mentre è ancora possibile acquistare i tagliandi in Tribuna Monte Mario (40 euro) e nei Distinti Sud Est (10 euro). Sarà un muro di passione e di tifo, come mai quest'anno la Lazio ha avuto, ed è possibile che alla fine sabato sera, giorno della partita, si arrivi a 50.000 unità.

