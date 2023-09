Lazio | Zaccagni, rottura o rinnovo? La palla è in mano a Lotito

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Inaspettata e per certi versi preoccupante la sfuriata di Mario Giuffredi. Come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, l'agente di Mattia Zaccagni è stufo dell'interminabile attesa in merito al rinnovo del suo assistito, tutt'oggi in scadenza nel 2025. Promesse non mantenute e tempi dilatati, una situazione per certi versi cristallizzata che il procuratore ha cercato di smuovere con le sue parole, rischiando però di compromettere il suo rapporto con Lotito. Ecco spiegato il motivo delle dichiarazioni più concilianti arrivate nel pomeriggio, onde evitare di creare malumore nel club biancoceleste. Resta però da risolvere la grana contratto: ad Auronzo, Lotito aveva offerto un ingaggio di 3 milioni, leggermente più basso della richiesta di 3,5 milioni avanzata dall'entourage del calciatore. Distanza colmabile con un altro incontro, che però, al momento, non si è ancora tenuto. La palla adesso è in mano al presidente.