LIVE Calciomercato Lazio | Oggi Lloris decide, Guendouzi avanza: Akpa verso...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Il primo settembre è vicino. Le porte del calciomercato sono più verso la chiusura e c'è fretta in casa Lazio, soprattutto a campionato iniziato. Stando alle notizie dell'ultima ora, oggi Lloris, capitano della Francia e campione del mondo, deciderà se accettare l'offerta della Lazio con cui sono stati ripresi i contatti nella giornata di ieri. Qualora, per sostituire Maximiano, Lloris non accettasse, resta viva la pista che porta a Sepe. Sempre in difesa, colpo di scena per quanto riguarda la strada targata Leonardo Bonucci, che proprio ieri sera, come riportato, si è raffreddata. Maurizio Sarri non è convinto e di conseguenza, ecco che la Lazio ha bloccato la partenza di Mario Gila per cui il Verona aveva avviato i contatti con il club.

CENTROCAMPO - Novità invece per il destino di Akpa Akpro. Il Monza invece è in chiusura per il suo arrivo che dovrebbe essere in prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe diventare, a determinate condizioni un obbligo. Sempre in uscita anche Marcos Antonio. Il Paok offre un prestito secco ma la formula non convince la Lazio, da capire i possibili sviluppi della trattativa. Sì perché un suo addio potrebbe aiutare la Lazio in entrata. Infatti, per Samardzic la pista è ancora viva, l'Udinese chiede tra i 20-25 milioni di euro e molto dipenderà anche da Basic che vorrebbe restare a Formello. In società c'è però l'idea che se la trattativa dovesse andare in porto, il croato potrebbe anche accettare l'Udinese e agevolare Lotito. La seconda pista invece porta a Matteo Guendouzi per cui risalgono le quotazioni. L'Olympique Marsiglia apre alla cessione e lo valuta circa 15-16 milioni di euro, la Lazio vorrebbe il prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma per ora non s'è spinta oltre gli 11-12 milioni di euro complessivi.