LIVE Calciomercato Lazio | Si rilancia per Ricci, Sow in standby: in attacco...

L'arrivo, l'incontro e le riflessioni. Ieri sera in quel di Formello è andato in scena un vertice tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Ci troviamo a un mese dalla vicina chiusura del calciomercato. A Roma è arrivato solo Taty Castellanos, un solo nuovo acquisto nonostante il secondo posto agguantato, la Champions League centrata e l'addio di Milinkovic-Savic. Tutto questo aveva fatto credere al tecnico di essere assecondato nelle richieste ma così non è stato. Si aspettava per la regia il nome di Samuele Ricci, ma i due tentativi con Cairo sono falliti sul nascere, per questo Lotito ha promesso durante il summit di riprovare a tornare sul giocatore granata. Per questo per oggi è previsto un nuovo contatto con i suoi agenti e avanzerebbe anche l'idea di alzare l'offerta iniziale, discostandosi dai 15 milioni di euro e avvicinandosi sempre più ai 20 richiesti da Cairo.

Sempre a centrocampo, resta in una fase di stallo Sow dopo l'inserimento del Siviglia. Lo scambio di documenti con l'Eintracht Francoforte è iniziato, c'è persino l'accordo totale tra le due società sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 16 milioni di euro. Manca solo il sì del giocatore ancora indeciso sul suo futuro legato a scrupoli personali. Il club di Francoforte però, vuole dare però la precedenza assoluta alla Lazio. Sfumato invece l'obiettivo Zakharyan, considerato non ancora pronto per fare la differenza in Serie A e in Champions League.

Fronte esterni, il nome caldo in queste ore è quello di Jesper Karlsson dell'AZ. Per lui sono stati ripresi i contatti con gli agenti, iniziati qualche settimana fa. Come alternative Tete, che si libererà a parametro zero dallo Shakhtar Donetsk, e Gustav Tang Isaksen, ala 22enne che ha sfidato anche lui i biancocelesti, ma in Europa League e con la maglia del Midtjylland.

Riflessioni anche per il sostituto di Provedel. Maximiano sembra non aver convinto, e l'Almeria avrebbe messo gli occhi sul portiere della Lazio. Sul piatto nove milioni di euro, senza alcun diritto di riscatto. Un'offerta importante alla quale però i biancocelesti risponderanno positivamente soltanto in caso di arrivo a Formello di Audero. Infine, la carta Matteo Cancellieri finita sul tavolo dell'Empoli risulta essere in cima alla lista dei pensieri, ma il club vorrebbe impiantare la trattiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Fase di stallo perché la Lazio accetterebbe solo un trasferimento a titolo definitivo, o al massimo, un prestito con obbligo di riscatto.