LIVE Calciomercato Lazio | Uscite e non solo: proposto Greenwood, spunta Huerta

Fonte: Dai nostri inviati a Roma e Milano

AGGIORNAMENTO ORE 13:50 - Nome nuovo per l'attacco: Cesar Huerta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante del Pumas piace parecchio in casa biancoceleste. Il giocatore è extracomunitario quindi non può essere tesserato direttamente dai biancocelesti che dovrebbero farlo tesserare da un club amico per poi prenderlo da gennaio in poi.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 - Nessuna cessione e nessun rinnovo, alla fine Emanuele Valeri resterà a Cremona con il contratto in scadenza nel 2024.

AGGIORNAMENTO 13.30 - Fares tra i giocatori in uscita: per l'esterno si è inserito il Genoa.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Ufficiale anche l'ottavo acquisto del calciomercato estivo: dalla Grecia arriva Mandas.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimo giorno di calciomercato con le squadre divise tra l'Hotel Gallia di Milano e l'Hilton di Roma. Ultime ore per i club che cercheranno le occasioni giuste per puntellare la rosa e, perché no, approfittare di qualche occasione. Anche la Lazio non fa eccezione. Dopo l'ufficialità di Guendouzi, si attende quella di Mandas. Attenzione alle mosse inaspettate perché nelle ultime ore è stato proposto Greenwood. L'attaccante è in uscita dallo United e i biancocelesti stanno valutando la fattibilità dell'operazione. Attenzione anche a Emanuele Valeri che ha messo la Lazio in cima ai suoi desideri. Il calciatore della Cremonese è in scadenza, ma un eventuale rinnovo con i grigiorossi cambierebbe le cose. Fabiani è a Milano anche per le cessioni con alcuni giocatori ancora da piazzare. In cerca di sistemazione ci sono Fares, Kamenovic e Basic, mentre si attende l'ufficialità delle cessioni di Furlanetto alla Fermana e Marcos Antonio al PAOK Salonicco. Fuori dal progetto e da piazzare ci sono anche André Anderson e Lombardi. Lalaziosiamonoi.it seguirà in diretta l'ultimo giorno di calciomercato con aggiornamenti costanti dai nostri inviati.