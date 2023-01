Manovra 'salva-calcio', stadi e il Flaminio: parla Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervista fiume quella rilasciata dal patron Claudio Lotito ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il tema principale non poteva che essere l’approvazione della manovra salva-calcio nell’ambito della legge di Bilancio: "Nessun regalo, fare demagogia è facile, ma le questioni in campo sono serie e con serietà andavano affrontate. Non c’è nessun aiuto a fondo perduto, neanche un euro. Non c’è nessun regalo. Tutto verrà versato nelle casse dello Stato, addirittura con una maggiorazione del 3%.". Su chi lo ha invece criticato: "Nel dibattito al Senato si è detto che era stato fatto un favore a Claudio Lotito. “Abbiamo dato un miliardo a Lotito”. Ma davvero? Scusi, io non l’ho visto".

Tornando al calcio e alle riforme del sistema per il presidente la priorità sono gli stadi: "Siamo il Paese della burocratizzazione. Perché non pensare a un sistema commissariale centrale che prescinda da interessi particolari e corporativi del territorio. Flaminio? Questa del Flaminio è una delle ipotesi che mi è stata prospettata. Bisogna trovare il giusto compromesso dal punto di vista tecnico, strutturale e normativo: ci stiamo lavorando con tutte le istituzioni preposte".