Marelli: "Ripetizione Spezia - Lazio? Il protocollo Var è chiaro"

L'ex arbitro Luca Marelli spiega cosa potrebbe accadere qualora venisse accertato l'errore tecnico per il gol di Acerbi al Picco...

La vittoria della Lazio sul campo dello Spezia ha rilanciato le ambizioni europee delle aquile. I biancocelesti hanno recuperato i due punti di distacco dalla Roma e hanno preso tre lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina. Un successo che continua a far discutere per la presunta posizione di fuorigioco di Acerbi nel gol del 4-3. Mourinho è stato duro dopo lo 0-0 con il Bologna, mentre Caressa ha chiesto addirittura la ripetizione del match. Luca Marelli, ex arbitro, ha spiegato ai microfoni di DAZN che la cosa non è possibile. Ecco le sue parole: "Questa è una decisione del Var. Probabilmente è un errore oggettivo, è vero, ma è una decisione del Var. Nel protocollo è stato previsto un errore del genere ed è stato previsto che errori commessi con l'utilizzo della Var non possono portare alla ripetizione della partita e nemmeno all'errore tecnico che può portare alla ripetizione della sfida. Anche se dovesse essere ammesso l'errore rimane comunque un errore di valutazione da parte del Vr all'interno della sala Var"