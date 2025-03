Milan - Lazio, le probabili formazioni: Baroni tra conferme e nuove scelte

Due gare consecutive a San Siro. Prima l'Inter in Coppa Italia, ora il Milan in campionato. Tutto in una settimana: Baroni riflette sull'undici iniziale che tornerà a giocare a Milano. Il grande dubbio è già in porta: Mandas o Provedel? Solo a ridosso della partita il tecnico scioglierà le riserve su chi difenderà la porta biancoceleste, ma questa volta il numero 94 può tornare titolare. In difesa resta titolare Lazzari, mentre si rivede a sinistra Nuno Tavares. Al centro il posto assicurato ce l'ha solo Gila: di fianco a lui è corsa a tre tra Romagnoli, Gigot (entrambi non al 100%) e Patric, provato alla rifinitura. È ancora fuori invece Hysaj. A centrocampo Belahyane insidia Rovella per giocare di fianco a Guendouzi: ballottaggio aperto. È out Dele-Bashiru, ma rientra a disposizione Vecino. In attacco un cambio possibile a destra: Pedro prova a sfilare il posto dal primo minuto a Isaksen; a Dia e Zaccagni le altre due maglie. Nessun dubbio sul centravanti: tocca ancora a Tchaouna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All.: Conceicao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Belahyane; Pedro, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Romagnoli, Gigot, Provstgaard, Rovella, Vecino, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin. All.: Baroni.